В Свердловской области продолжает расти смертность от онкологии
Сегодня, 15:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По информации Свердловскстата, в период с января по июль этого года от онкологии умерли шесть тысяч человек, что на 1,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В июле 2019 года от онкологии скончались 919 человек. Кроме того, за семь месяцев на 2% увеличилась смертность от заболеваний органов пищеварения.
Однако общий показатель смертности в регионе за указанный период снизился. В частности, уменьшилось число смертей граждан трудоспособного возраста.
Специалисты отмечают, что в Свердловской области наблюдается снижение рождаемости, что влечет за собой увеличение показателя естественной убыли населения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей