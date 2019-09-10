В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРЗ
Сегодня, 12:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период со 2 по 8 сентября в Свердловской области зарегистрирован подъем заболеваемости ОРЗ, сообщает регионально управление Роспотребнадзора.
За неделю зарегистрировано 16,8 тысячи случаев заболевания ОРЗ, показатель составил 40,3 на 10 тысяч населения, что является ниже эпидпорога. Увеличение показателей связано с началом сезонного подъема заболеваемости. Наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован среди детей и подростков.
Случаев гриппа в данный период не зарегистрировано. За минувшую неделю зафиксировано 468 обращений с предварительным диагнозом «пневмония».
Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре стартует прививочная кампания против гриппа. Детям от трех до шести лет, а также ученикам школ прививка положена по национальному календарю, ее делают бесплатно.
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