В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРЗ

За неделю зарегистрировано 16,8 тысячи случаев заболевания ОРЗ, показатель составил 40,3 на 10 тысяч населения, что является ниже эпидпорога. Увеличение показателей связано с началом сезонного подъема заболеваемости. Наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован среди детей и подростков.

Случаев гриппа в данный период не зарегистрировано. За минувшую неделю зафиксировано 468 обращений с предварительным диагнозом «пневмония».