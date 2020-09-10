Китайцы проводят испытания уральского препарата от коронавируса

Препарат применяется в лечении коронавируса. Как рассказал председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, тестирование проходит в 10 госпиталях провинции Хэйлунцзян. В исследовании принимают участие 245 пациентов. Также препарат проходит испытание в нескольких больницах Екатеринбурга. По словам Чарушина, «Триазавирин» сокращает продолжительность болезни и смягчает ее симптомы. Однако исследования еще не завершены.