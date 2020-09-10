Китайцы проводят испытания уральского препарата от коронавируса

Препарат применяется в лечении коронавируса. Как рассказал председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, тестирование проходит в 10 госпиталях провинции Хэйлунцзян. В исследовании принимают участие 245 пациентов. Также препарат проходит испытание в нескольких больницах Екатеринбурга. По словам Чарушина, «Триазавирин» сокращает продолжительность болезни и смягчает ее симптомы. Однако исследования еще не завершены.
Препарат был направлен в Китай по просьбе генерального консула КНР в феврале 2020 года. В апреле губернатор Свердловской области заявил, что поручил закупить 150 тысяч упаковок «Триазавирина». Препарат предназначался для врачей, занимающихся лечением коронавируса.