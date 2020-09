В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев смерти больных от коронавируса, сообщает оперштаб Свердловской области.

Общее число летальных случаев в регионе достигло 509 человек. Зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19 . Общее количество зафиксированных в регионе случаев - 26 527. Выписано 59 человек. Всего в Свердловской области выздоровели 20 539 жителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter