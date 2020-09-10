В Свердловской области число зараженных COVID-19 увеличилось на 126 человек

В Свердловской области число зараженных COVID-19 увеличилось на 126 человек

Сегодня, 12:45Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 126 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге. Там насчитывается 62 зараженных. Остальные заболевшие являются жителями 21 населенного пункта, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности число заболевших составляет 26 527 человек.

Состояние 84 пациентов расценивается как тяжелое, из них 49 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 414 человек находятся в состоянии средней тяжести.

По выздоровлению из больниц выписано 59 человек. Всего выздоровевших насчитывается 20 539 человек.

Кроме того, подтверждено 14 летальных случаев. В общей сложности число скончавшихся за время пандемии составляет 509 человек.

В России за минувшие сутки выявлено 5363 случая заражения коронавирусом. Всего число заболевших за время пандемии составило 1 046 370 человек. Количество выздоровевших увеличилось до 862 373 человек. Из них 5915 выздоровели за последние сутки. Количество смертей выросло на 128 человек и составляет 18 263 человека.

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