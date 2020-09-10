В Свердловской области число зараженных COVID-19 увеличилось на 126 человек

В России за минувшие сутки выявлено 5363 случая заражения коронавирусом. Всего число заболевших за время пандемии составило 1 046 370 человек. Количество выздоровевших увеличилось до 862 373 человек. Из них 5915 выздоровели за последние сутки. Количество смертей выросло на 128 человек и составляет 18 263 человека.