Свердловскстату запретили раскрывать статистику о причинах смерти

Данные Свердловскстата о причинах смерти уральцев являются закрытыми с мая месяца. В ведомстве объяснили, почему так происходит, пишет E1.

Как сообщили в ведомстве, ситуация требует дополнительного времени, чтобы уточнить цифры и учесть все поступающие окончательные свидетельства смерти. В связи с этим до особого распоряжения Росстата оперативная информация об умерших по причинам смерти, начиная с данных за апрель текущего года, не публикуется, рассказали в Свердловскстате. Напомним, в конце прошлой недели Росстатом были обнародованы данные по смертности в регионах. В Свердловской области за июль 2020 года было зарегистрировано 7014 смертей, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. При этом от коронавируса скончались 309 человек. Еще 65 человек имели подтвержденный диагноз, но причиной смерти стал не он. Свердловская область побила рекорд по смертности населения в июле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter