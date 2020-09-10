Свердловскстату запретили раскрывать статистику о причинах смерти

Напомним, в конце прошлой недели Росстатом были обнародованы данные по смертности в регионах. В Свердловской области за июль 2020 года было зарегистрировано 7014 смертей, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. При этом от коронавируса скончались 309 человек. Еще 65 человек имели подтвержденный диагноз, но причиной смерти стал не он.