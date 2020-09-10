Свердловскстату запретили раскрывать статистику о причинах смерти

Свердловскстату запретили раскрывать статистику о причинах смерти

Сегодня, 12:01Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Данные Свердловскстата о причинах смерти уральцев являются закрытыми с мая месяца. В ведомстве объяснили, почему так происходит, пишет E1.

Как сообщили в ведомстве, ситуация требует дополнительного времени, чтобы уточнить цифры и учесть все поступающие окончательные свидетельства смерти.

В связи с этим до особого распоряжения Росстата оперативная информация об умерших по причинам смерти, начиная с данных за апрель текущего года, не публикуется, рассказали в Свердловскстате.

Напомним, в конце прошлой недели Росстатом были обнародованы данные по смертности в регионах. В Свердловской области за июль 2020 года было зарегистрировано 7014 смертей, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. При этом от коронавируса скончались 309 человек. Еще 65 человек имели подтвержденный диагноз, но причиной смерти стал не он.

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