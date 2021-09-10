37 смертей за сутки: Свердловская область установила антирекорд по COVID-19

37 смертей за сутки: Свердловская область установила антирекорд по COVID-19
37 смертей за сутки: Свердловская область установила антирекорд по COVID-19
Сегодня, 15:37Здоровье и экологияФото: pixabay
Свердловская область заняла второе место по смертности от коронавирусной инфекции в России за сутки. 37 смертей и 509 случаев заражения выявлено 10 сентября.

Первое место по смертности от COVID-19 в стране заняла Москва, где умерли 48 человек, сообщает оперативный штаб по Свердловской области. Всего в регионе за сутки зафиксировано 509 новых случаев заражения.

По мнению эпидемиологов, ждать положительной динамики не стоит. Среди причин новых антирекордов называют начало учебного года и сезона вирусных заболеваний.

Напомним, что 8 сентября впервые за месяц выявили менее 500 случаев заражения COVID-19 в регионе.

Ранее журналисты TagilCity.ru разбирались, как будет проходить вакцинация детей от коронавируса.

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