37 смертей за сутки: Свердловская область установила антирекорд по COVID-19

Первое место по смертности от COVID-19 в стране заняла Москва, где умерли 48 человек, сообщает оперативный штаб по Свердловской области. Всего в регионе за сутки зафиксировано 509 новых случаев заражения.
По мнению эпидемиологов, ждать положительной динамики не стоит. Среди причин новых антирекордов называют начало учебного года и сезона вирусных заболеваний.
Напомним, что 8 сентября впервые за месяц выявили менее 500 случаев заражения COVID-19 в регионе.
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