Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
Сегодня, 18:34Здоровье и экологияФото: 1MI
Ветер до 20 метров в секунду 11 сентября местами прогнозируется на Урале. В связи с этим штормовое предупреждение продлено.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре рекомендуется соблюдать меры безопасного обращения с огнем. Также горожанам не следует подходить близко к легким строениям, мостам, деревьям и линиям электропередач. Опасность могут представлять и строящиеся здания, сообщает МЧС по Свердловской области.

Сильный ветер может помешать проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Автолюбителям рекомендуется не пароваться рядом с рекламными щитами и деревьями.

Напомним, 4 сентября стало известно, что из-за шквалистого ветра лишились электричества жители поселков Николо-Павловское и Шиловка. Почти 12 часов уральцы были вынуждены провести без благ цивилизации.

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