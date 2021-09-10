Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Ветер до 20 метров в секунду 11 сентября местами прогнозируется на Урале. В связи с этим штормовое предупреждение продлено.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре рекомендуется соблюдать меры безопасного обращения с огнем. Также горожанам не следует подходить близко к легким строениям, мостам, деревьям и линиям электропередач. Опасность могут представлять и строящиеся здания, сообщает МЧС по Свердловской области. Сильный ветер может помешать проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Автолюбителям рекомендуется не пароваться рядом с рекламными щитами и деревьями. Напомним, 4 сентября стало известно, что из-за шквалистого ветра лишились электричества жители поселков Николо-Павловское и Шиловка. Почти 12 часов уральцы были вынуждены провести без благ цивилизации. Из-за урагана два села под Нижним Тагилом остались без электричества

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