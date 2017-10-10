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Новости Нижнего Тагила

Число самоубийств снижается в Свердловской области

10 октября 2017, 23:35Добавить новость
здоровье,происшествие,Свердловская область,суицид,психиатрия,счастье,подростки,взрослые
Психоэмоциональное состояние жителей Свердловской области оценивается как стабильное. Всё меньше свердловчан задумываются о самоубийстве.

Всё меньше жителей Свердловской области пытаются свести счёты с жизнью. Количество случаев самоубийств на территории региона в 2017 году снизилось.

По информации главного психиатра области попытки покончить с собой предпринимают до 4 000 взрослых и от 300-350 подростков. В 2016 году эти показатели были выше.


Как сообщают «Вечерние ведомости», общее психоэмоциональное состояние свердловчан специалисты оценивают как стабильное.

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