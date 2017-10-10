Число самоубийств снижается в Свердловской области

Психоэмоциональное состояние жителей Свердловской области оценивается как стабильное. Всё меньше свердловчан задумываются о самоубийстве.
Всё меньше жителей Свердловской области пытаются свести счёты с жизнью. Количество случаев самоубийств на территории региона в 2017 году снизилось.
По информации главного психиатра области попытки покончить с собой предпринимают до 4 000 взрослых и от 300-350 подростков. В 2016 году эти показатели были выше.
Как сообщают «Вечерние ведомости», общее психоэмоциональное состояние свердловчан специалисты оценивают как стабильное.