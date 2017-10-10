| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Погубивший 74 человека «Боярышник» вновь стал легален в России

10 октября 2017, 07:30Добавить новость
алкоголь,закон,здоровье,Россия,смерть,запрет,боярышник
В России закончилось действие запрета на продажу спиртосодержащей продукции, непригодной для приёма в пищу.

Напомним, постановление правительства сроком на 90 дней было подписано в связи с ситуацией с боярышником в Иркутске и ряде других регионов России.

Концентрат для ванн «Боярышник» использовался гражданами как алкогольный напиток. В результате потребления погибли 74 человека.

В правительстве обсуждается дальнейший запрет на эту продукцию, передает ТАСС. Теперь она вновь может появиться на прилавках.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Свердловчанин продолжил распивать алкоголь после ножевого ранения и умер на утро
3 октября, 07:00
0 1
Спиртосодержащие лекарства в России будут продаваться без ограничений
25 сентября, 23:05
1 1
Свердловчанин погиб в аварии с участием трех автомобилей (ФОТО)
вчера, 08:00
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 53
Подписаться на новости