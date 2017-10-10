Погубивший 74 человека «Боярышник» вновь стал легален в России

Напомним, постановление правительства сроком на 90 дней было подписано в связи с ситуацией с боярышником в Иркутске и ряде других регионов России.



Концентрат для ванн «Боярышник» использовался гражданами как алкогольный напиток. В результате потребления погибли 74 человека.





В правительстве обсуждается дальнейший запрет на эту продукцию, передает ТАСС. Теперь она вновь может появиться на прилавках.