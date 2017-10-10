Прокуратура начала проверку после выхода сюжета на Первом канале о зеленой воде в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Известно, что сотрудники областной прокуратуры взяли пробы воды для дальнейшего исследования. Специалистам предстоит выяснить причины загрязнения воды.





Загрязнение вод в Черноисточинском пруду одна из актуальных тем для тагильчан. Попытки разобраться в ситуации предпринимались и ранее. В водоеме находили повышенную концентрацию железа, алюминия, свинца, марганца и меди. В августе 2016 экозащитник Андрей Волегов обращался в прокуратуру области с требованием проверить сине-зеленые воды. Тогда в пруду произошел мор рыбы, а в квартиры тагильчан поступала вода с неприятным запахом.



