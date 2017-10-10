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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура начала проверку после выхода сюжета на Первом канале о зеленой воде в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

10 октября 2017, 09:00Добавить новость
нарушение,проверка,прокуратура,Россия,Свердловская область,экология,Черноисточинск,черноисточинский пруд,Первый канал
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту позеленения Черноисточинского пруда. Сюжет о проблемах тагильчан накануне вышел на Первом канале.

Известно, что сотрудники областной прокуратуры взяли пробы воды для дальнейшего исследования. Специалистам предстоит выяснить причины загрязнения воды.

Загрязнение вод в Черноисточинском пруду одна из актуальных тем для тагильчан. Попытки разобраться в ситуации предпринимались и ранее. В водоеме находили повышенную концентрацию железа, алюминия, свинца, марганца и меди. В августе 2016 экозащитник Андрей Волегов обращался в прокуратуру области с требованием проверить сине-зеленые воды. Тогда в пруду произошел мор рыбы, а в квартиры тагильчан поступала вода с неприятным запахом.

 
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