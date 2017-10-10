Германия обвинила Урал в радиационном загрязнении

В период с 29 сентября по 3 октября на территории Германии зафиксировали повышенное содержание радиационного элемента рутения. При этом количество вещества в атмосфере не превышало допустимых рамок и не создало угрозы жизни и здоровью людей.



Представители федерального ведомства по защите от радиации ФРГ заявили, что источник распространения рутения может находиться на одном из предприятий Южного Урала, передаёт «ТАСС». Российская сторона считает подобные заявления беспочвенными и утверждает о бесперебойной работе энергоблоков всех АЭС региона.





Все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на специальном сайте, -- заявили представители Росатома.