Количество свердловчан с алкозависимостью снизилось на 20% с 2015 года
Сегодня, 08:30Здоровье и экология
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На территории Среднего Урала зарегистрирован самый низкий показатель алкозависимости в сравнении с другими регионами России. За последние 3 года он снизился почти на 20%.
На 1 сентября 2018 года показатель алкозависимых в Свердловской области составляет 609 случаев на 100 тыс. человек. Число страдающих этим недугом снижается на протяжении 3 лет. С 2015 по 2018 год показатель упал на 20%, сообщает «Областная газета».
Власти региона планируют выработать меры по снижению негативных социальных последствий от злоупотребления алкоголем. Решить этот вопрос, по мнению областных чиновников, возможно через пропаганду здорового образа жизни: например, посредством занятий физкультурой и спортом. С этой целью планируется увеличить число дворовых футбольных, хоккейных и воркаут-площадок.
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