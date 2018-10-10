Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Количество свердловчан с алкозависимостью снизилось на 20% с 2015 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Kartinka 6

Количество свердловчан с алкозависимостью снизилось на 20% с 2015 года

Сегодня, 08:30Здоровье и экология
Читайте
также
Секс, концерты и подгузники: чем живут дома престарелых в Нижнем Тагиле
«Выложим и будем ржать»: подростки Нижнего Тагила и области атакуют ТРЦ
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора