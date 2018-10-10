Количество свердловчан с алкозависимостью снизилось на 20% с 2015 года

На 1 сентября 2018 года показатель алкозависимых в Свердловской области составляет 609 случаев на 100 тыс. человек. Число страдающих этим недугом снижается на протяжении 3 лет. С 2015 по 2018 год показатель упал на 20%, сообщает «Областная газета».