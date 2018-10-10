Кулинария «Ням-ням» в Каменске-Уральском закрыта из-за кишечной палочки
Сегодня, 14:15Здоровье и экологияФото: Znak.com
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По решению суда работа кулинарии «Ням-ням» в Каменске-Уральском приостановлена на 20 суток из-за найденной там кишечной палочки.
Эпидемиологическая проверка в кулинарии прошла из-за роста числа заболевших кишечными инфекциями и сальмонеллезом среди посетителей.
Санврачи выявили множество нарушений. Например, в помещении не было отдельного туалета и входа для посетителей, не созданы условия для мытья рук персонала. Кроме того, на противнях, терке и полках готовой продукции обнаружена кишечная палочка.
В связи с этим суд обязал владельца кулинарии закрыть заведение на 20 суток. Руководство общепита попыталось оспорить это решение в Свердловском областном суде. Однако жалоба осталась без удовлетворения, и решение суда вступило в законную силу, сообщает Znak.com.
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