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Кулинария «Ням-ням» в Каменске-Уральском закрыта из-за кишечной палочки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кулинария «Ням-ням» в Каменске-Уральском закрыта из-за кишечной палочки

Сегодня, 14:15Здоровье и экологияФото: Znak.com
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