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Природный парк «Река Чусовая» будет расширен почти на 20 тыс. гектаров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Природный парк «Река Чусовая» будет расширен почти на 20 тыс. гектаров

Сегодня, 07:30Здоровье и экология
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