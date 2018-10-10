Природный парк «Река Чусовая» будет расширен почти на 20 тыс. гектаров
Сегодня, 07:30Здоровье и экология
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с природным парком «Река Чусовая» подготовили материал для изменения границ особо охраняемой природной зоны. Территорию парка планируется увеличить почти на 20 тыс. гектаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Границы парка «Река Чусовая» планируется расширить за счёт участков Нижнетагильского лесничества. Ожидается, что прибавление 19 тыс. 835 гектаров позволит сохранить многие редкие виды растений и животных, а также уникальные природные ландшафты. Кроме того, специалисты планируют изучить влияние промышленности на состояние реки Чусовой.
Также из пределов парка будут исключены территории села Сулём, рабочего поселка Висимо-Уткинский, деревень Усть-Утка, Баронская и Еква. Они полностью освоены человеком и не представляют ценности, сообщает «Областная газета».
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