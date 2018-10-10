Природный парк «Река Чусовая» будет расширен почти на 20 тыс. гектаров

Границы парка «Река Чусовая» планируется расширить за счёт участков Нижнетагильского лесничества. Ожидается, что прибавление 19 тыс. 835 гектаров позволит сохранить многие редкие виды растений и животных, а также уникальные природные ландшафты. Кроме того, специалисты планируют изучить влияние промышленности на состояние реки Чусовой.