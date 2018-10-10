Сильный ветер на территории Свердловской области сохранится 11 и 12 октября
Сегодня, 17:12Здоровье и экология
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Синоптики Свердловской области предупреждают о возможном усилении ветра 11 и 12 октября.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экстренное предупреждение об очень сильном ветре продолжит действовать на территории Свердловской области 11 и 12 октября.
По информации синоптиков 11-12 октября в отдельных районах Свердловской области ожидается усиление ветра 25 м/с и более. Будьте бдительны! Телефон пожарных и спасателей 101, экстренных служб 112, предупреждает МЧС.
ЕДДС администрации Нижнего Тагила просит сообщать о возникновении происшествии по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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