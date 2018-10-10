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Сильный ветер на территории Свердловской области сохранится 11 и 12 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильный ветер на территории Свердловской области сохранится 11 и 12 октября

Сегодня, 17:12Здоровье и экология
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