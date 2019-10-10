Из-за перепадов погоды в Демидовской больнице зафиксирован наплыв пациентов

Пациенты сообщили, что последние две недели отделение Демидовской больницы переполнено людьми с заболеваниями, зависящими от перепадов температуры. Напомним, в начале прошлой недели столбик термометра опускался до +7 градусов, а уже к концу недели температура повысилась до +16 градусов.

По словам тагильчан, мест в палатах уже не хватает, поэтому некоторых больных размещают в коридорах. Однако главврач Демидовской ЦГБ Сергей Овсянников заявил, что отделения больницы заполнены в соответствии с коечным фондом: мест всем хватает, и все нуждающиеся госпитализируются.

Погода действительно влияет на обострение хронических или не хронических заболеваний. В настоящее время отделение полное, рассказал Сергей Овсянников.