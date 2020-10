За последние сутки в России зарегистрировано 12 846 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии зафиксировано 1 285 084 случаев COVID-19. 6 781 человек выписали из больниц, общее число выздоровевших составило 1 016 202 человек. За сутки в России выявлено 197 летальных случаев, за весь период пандемии коронавируса умерли 22 454 человека.

