Еще почти две сотни свердловчан заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших коронавирусом в 85 регионах страны. С начала пандемии зарегистрировано 1 285 084 случаев. Число выздоровевших россиян увеличилось до 1 016 202 человек, из них 6 781 человек выписан за последнии сутки. С 9 по 10 октября зафиксировано 197 летальных случаев, за весь период пандемии скончалось 22 454 человека.