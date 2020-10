Еще почти две сотни свердловчан заразились коронавирусом за сутки

В Свердловской области зафиксировано 198 случаев COVID-19 за сутки, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 30 915 человек. Состояние 138 больных оценивается как тяжелое, 68 из них находятся на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению выписаны 140 пациентов, общее число вылечившихся составило 22 906 свердловчан. За сутки подтверждено шесть смертей от инфекции, общее число летальных случаев — 646. За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших коронавирусом в 85 регионах страны. С начала пандемии зарегистрировано 1 285 084 случаев. Число выздоровевших россиян увеличилось до 1 016 202 человек, из них 6 781 человек выписан за последнии сутки. С 9 по 10 октября зафиксировано 197 летальных случаев, за весь период пандемии скончалось 22 454 человека.

