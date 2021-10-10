Третий день подряд Свердловская область бьет рекорд по заболеваемости COVID-19

Общее число заболевших в регионе достигло 144 321 человека. Из них 132 682 выписались из больниц, в том числе 447 — за минувшие 24 часа. На лечении остаются 4,9 тысячи пациентов. Состояние 957 госпитализированных оценивается как тяжелое.
Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 171 человек. Также случаи коронавируса выявлены в Нижнем Тагиле, Невьянске, Ирбите, Качканаре, Серове, Сысерти и других районах Свердловской области.
За сутки было зафиксировано 44 случая смерти из-за COVID-19. Таким образом, общее число умерших достигло 6 731 свердловчанин, сообщает федеральный и региональный оперштабы.