«В Тагиле дышится легко»: замеры не выявили превышений по вредным веществам

Во время исследования показатели синильной кислоты, формальдегида, диоксида серы, сероводорода и диоксида азота остались на нулевом уровне.
Ежедневно на нашей странице в Instagram в прямом эфире журналист редакции TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Напомним, половину сентября 2021 года тагильчане дышали вредными выбросами с превышением ПДК. Инфографика вероятного негативного влияния выбросов на организм человека приводится на сайте TagilCity.ru.