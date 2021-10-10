«В Тагиле дышится легко»: замеры не выявили превышений по вредным веществам

«В Тагиле дышится легко»: замеры не выявили превышений по вредным веществам
«В Тагиле дышится легко»: замеры не выявили превышений по вредным веществам
Сегодня, 21:21Здоровье и экологияФото: 1МI
10 октября «короткие» замеры на наличие в воздухе вредных веществ показали «нулевой» результат на Вагонке в Нижнем Тагиле. Измерения проводились на улице Валегинской Дзержинского района города.

Во время исследования показатели синильной кислоты, формальдегида, диоксида серы, сероводорода и диоксида азота остались на нулевом уровне.

Ежедневно на нашей странице в Instagram в прямом эфире журналист редакции TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Напомним, половину сентября 2021 года тагильчане дышали вредными выбросами с превышением ПДК. Инфографика вероятного негативного влияния выбросов на организм человека приводится на сайте TagilCity.ru.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология
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