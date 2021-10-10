Введение принудительного локдауна грозит 72-м регионам России

В 72-х регионах России ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе это касается Свердловской области, сообщает Ура.ру.
Решение о локдауне в конкретном регионе принимается на уровне правительств областей и республик России, специалисты оценивают эпидемиологическую обстановку по трем показателям.
Это количество свободных коек в коронавирусных госпиталях, общий уровень вакцинации в регионе и показателя Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции.
Свободные койки заканчиваются в том числе и в Свердловской области. По словам полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева, сейчас в регионе занято уже 95% коронавирусных коек.
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова также озвучила некоторые цифры: за сентябрь в регионах страны рост заболеваемости COVID-19 составил 31%, привито в России порядка 42-х миллионов человек (необходимо еще столько же).
В качестве карантинных мер власти регионов предлагают создавать «чистые зоны» с проверкой QR-кодов, запрет массовых спортивных и культурных мероприятий, повсеместное использование средств индивидуальной защиты.
Еще одной противовирусной мерой является перевод части сотрудников предприятий и компаний на удаленку, а школьников и студентов периодически отправляют на дистант.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал на днях механизмы введения в регионе «чистых зон, свободных о коронавирусной инфекции».