Введение принудительного локдауна грозит 72-м регионам России

Введение принудительного локдауна грозит 72-м регионам России
Введение принудительного локдауна грозит 72-м регионам России
Сегодня, 18:55Здоровье и экологияФото: 1МI
Новая принудительная самоизоляция угрожает 72-м российским регионам из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией.

В 72-х регионах России ежедневно увеличивается количество заболевших COVID-19, в том числе это касается Свердловской области, сообщает Ура.ру.

Решение о локдауне в конкретном регионе принимается на уровне правительств областей и республик России, специалисты оценивают эпидемиологическую обстановку по трем показателям.

Это количество свободных коек в коронавирусных госпиталях, общий уровень вакцинации в регионе и показателя Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции.

Свободные койки заканчиваются в том числе и в Свердловской области. По словам полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева, сейчас в регионе занято уже 95% коронавирусных коек.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова также озвучила некоторые цифры: за сентябрь в регионах страны рост заболеваемости COVID-19 составил 31%, привито в России порядка 42-х миллионов человек (необходимо еще столько же).

В качестве карантинных мер власти регионов предлагают создавать «чистые зоны» с проверкой QR-кодов, запрет массовых спортивных и культурных мероприятий, повсеместное использование средств индивидуальной защиты.

Еще одной противовирусной мерой является перевод части сотрудников предприятий и компаний на удаленку, а школьников и студентов периодически отправляют на дистант.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал на днях механизмы введения в регионе «чистых зон, свободных о коронавирусной инфекции».

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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