Выбросы в сентябре, автостоянка на Чусовой и вонючие стоки. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На прошедшей неделе наш газоанализатор ни разу не зафиксировал наличие веществ-загрязнителей в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле. Зато TagilCity.ru подвело итоги загрязнений воздуха за сентябрь, и они оказались неутешительными. Об этих и других эко-событиях читайте в нашем материале.

Посты УГМС в сентябре фиксировали превышение формальдегида и сероводорода восемь раз. С 1 по 8 сентября ежедневно, кроме 5 сентября, концентрация формальдегида в воздухе варьировалась от 1,1 до 2 ПДК. Все превышения были зафиксированы на стационарных постах в районе Вагонки и Сухоложского поселка. 29 сентября на Красном Камне было превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК. Кроме того, газоанализатор TagilCity.ru выявлял в сентябре четыре раза превышение нормы загрязнений: диоксида азота — до 2,5 ПДК, сероводорода — до 3,8 ПДК. Таким образом, в течение 12 дней из 30 в сентябре тагильчане дышали выбросами с опасными превышениями. Почти половину сентября тагильчане дышали выбросами с превышениями ПДК Тагильские общественники в конце лета проехали 30 километров вдоль реки Чусовой и не увидели ни одного знака о том, что эта территория является особо охраняемой природной зоной. Кроме того, активисты обнаружили на берегу реки автокемпинг, которого по закону там быть не должно. Ответственный за стоянку сообщил общественникам по телефону, что на это закрывают глаза, так как в парке еще не завершено благоустройство. Нарушения режима особой охраны парка на Чусовой обнаружили тагильские общественники 3 Фото Отсутствие знаков об особой охране природного парка на реке Чусовая, а также автокемпинг на побережье обнаружили общественники из Нижнего Тагила На неприятный запах канализации жалуются жители села Николо-Павловского. Они считают, что из-за полуразрушенных очистных сооружений стоки попадают в реки Тагил и Шайтанка. Это, кстати, подтвердилось после проверки природоохранной прокуратуры еще в конце 2017 года. Администрация ГГО разводит руками и говорит о том, что денег на восстановление очистных сооружений нет. Из-за ветхих очистных в Николо-Павловском канализационные воды попадают в реку Тагил

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