Выбросы в сентябре, автостоянка на Чусовой и вонючие стоки. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Посты УГМС в сентябре фиксировали превышение формальдегида и сероводорода восемь раз. С 1 по 8 сентября ежедневно, кроме 5 сентября, концентрация формальдегида в воздухе варьировалась от 1,1 до 2 ПДК. Все превышения были зафиксированы на стационарных постах в районе Вагонки и Сухоложского поселка. 29 сентября на Красном Камне было превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК. Кроме того, газоанализатор TagilCity.ru выявлял в сентябре четыре раза превышение нормы загрязнений: диоксида азота — до 2,5 ПДК, сероводорода — до 3,8 ПДК. Таким образом, в течение 12 дней из 30 в сентябре тагильчане дышали выбросами с опасными превышениями.
Тагильские общественники в конце лета проехали 30 километров вдоль реки Чусовой и не увидели ни одного знака о том, что эта территория является особо охраняемой природной зоной. Кроме того, активисты обнаружили на берегу реки автокемпинг, которого по закону там быть не должно. Ответственный за стоянку сообщил общественникам по телефону, что на это закрывают глаза, так как в парке еще не завершено благоустройство.
На неприятный запах канализации жалуются жители села Николо-Павловского. Они считают, что из-за полуразрушенных очистных сооружений стоки попадают в реки Тагил и Шайтанка. Это, кстати, подтвердилось после проверки природоохранной прокуратуры еще в конце 2017 года. Администрация ГГО разводит руками и говорит о том, что денег на восстановление очистных сооружений нет.