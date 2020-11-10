Минздрав сократил врачам время для осмотра пациентов

Отмечается, что такое количество времени выделяется на пациента при условии, что его визит связан с заболеванием. Если это профилактический осмотр, то время для фтизиатров уменьшается на 10-20%. Для других специалистов — на 30-40%. Кроме того, норматив может уменьшаться при обслуживании поликлиникой территории с высокой плотностью. Около 40% времени выделяется на работу с документацией.