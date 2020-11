Минздрав сократил врачам время для осмотра пациентов

Министерство здравоохранения сократило время, которое по инструкции положено для осмотра пациентов. Это коснулось врачей ряда специальностей, сообщают «Новые известия».

Теперь прием у онколога не может длиться более 23 минут. Однако штраф доктору выписывать за нарушение норматива не планируется. Как сообщает «Парламентская газета» прием инфекциониста не должен превышать 20 минут, хирурга — 26 минут, фтизиатра — 35 минут. Пульмонологам, согласно приказу, разрешается работать с пациентом до 26 минут, гематологу — до 20 минут. В течение этого времени проводится не только осмотр пациента, но и заполнение документов. Отмечается, что такое количество времени выделяется на пациента при условии, что его визит связан с заболеванием. Если это профилактический осмотр, то время для фтизиатров уменьшается на 10-20%. Для других специалистов — на 30-40%. Кроме того, норматив может уменьшаться при обслуживании поликлиникой территории с высокой плотностью. Около 40% времени выделяется на работу с документацией. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов утверждает, что при этом штрафовать за превышение времени никто не станет. Нормативы в поликлиниках были установлены всегда, но они были больше, так как врачам приходилось много времени тратить на заполнение бумаг. На данный момент ведется оптимизация данного процесса через полный переход на электронную документацию. Во многих поликлиниках истории болезни уже ведутся в электронном формате, но врачи перестраховываются и печатают документы, так как с контролирующими органами, страховыми организациями и правоохранительными ведомствами взаимодействие не до конца налажено. Там часто отказываются принимать электронные документы.

