Свердловские власти планируют решить проблему со сложностью дозвониться до больниц

Свердловские власти планируют решить проблему со сложностью дозвониться до больниц

Сегодня, 20:45Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Власти Свердловской области планируют решить проблему горожан, которые не могут связаться с медучреждениями региона. Об этом заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал во время прошедшего брифинга.

По словам вице-губернатора, для решения проблемы предпринимается ряд мер. До конца текущей недели планируется увеличить количество телефонных линий, принимающих звонки от пациентов, а также разрабатывается открытие дополнительный колл-центр.

По словам Крекова, в свердловские поликлиники были направлены студенты-фельдшеры, задача которых заключается в том, чтобы помочь снизить нагрузку. Дополнительно зам-губернатора отметил, что на данный момент службы скорой медицинской и амбулаторной помощи получают большое число необоснованных вызовов, что тоже имеет значение.

Напомним, сегодня стало известно, что жители Свердловской области, заболевшие коронавирусом, начнут получать больничные в электронном формате.

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