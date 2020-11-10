Свердловские власти планируют решить проблему со сложностью дозвониться до больниц

По словам Крекова, в свердловские поликлиники были направлены студенты-фельдшеры, задача которых заключается в том, чтобы помочь снизить нагрузку. Дополнительно зам-губернатора отметил, что на данный момент службы скорой медицинской и амбулаторной помощи получают большое число необоснованных вызовов, что тоже имеет значение.