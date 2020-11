В Екатеринбурге из-за нехватки врачей закрылся травмпункт

В травматологии № 3 в Екатеринбурге приостановили прием пациентов. Их просят обращаться в травмпункт № 2. По словам сотрудников, два пункта были объединены в один из-за нехватки медиков, пишет E1.

В третьем травмпункте на Саперов не хватало медсестер, а здесь (на улице Бажова — прим. ред.) недоставало врачей, оттого и съехались, рассказала сотрудница травмпункта. В горздраве информацию о нехватке персонала подтвердили, но заверили, что такое объединение является временным. Отмечается, что часть сотрудников травмпункта находится на больничном, а другая часть отправлена на самоизоляцию, так как находится в возрастной группе риска. В горздраве уточнили, что травмпункт ЦГКБ № 24, расположенный рядом с инфекционным госпиталем, с начала пандемии коронавируса не принимает пациентов. Ранее два травмпункта в Екатеринбурге закрывали из-за заноса коронавируса.

