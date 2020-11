В Екатеринбурге появится первый хоспис для неизлечимо больных детей

В Екатеринбурге откроется первый на Урале хоспис для неизлечимо больных детей на базе Областной детской клинической больницы, сообщает E1.

В Свердловской области более 800 детей, которые неизлечимо больны. Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов рассказал, что медучреждения будут связаны друг с другом. Дети будут находиться в хосписе, но в любой момент может потребоваться помощь из большой больницы, откуда могут приехать специалисты. В стационаре планируется разместить 27 коек, а также открыть учебно-методический центр для докторов области. Также здесь будет располагаться отделение выездной патронажной паллиативной помощи на две бригады. Онис могут наблюдать детей на дому. Кроме 27 коек имеется по пять в Областной детской больнице и ДГКБ № 9, а также в Асбесте, Первоуральске и Серове. В центральных больницах в других городах области имеются бригады для помощи детям. В хосписе откроется и дневной стационар, куда детей будут привозить на массаж, консультации специалистов и так далее. На данный момент в хосписе уже выполнено 90% работ. Также не установлено оборудование. Главный врач выразил надежду, что уже в декабре учреждение начнет свою работу. Напомним, строительство хосписа в Екатеринбурге ведется с 2011 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter