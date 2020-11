В России за сутки с 9 по 10 ноября было выявлено 20 977 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1 817 109 человек. Из них выздоровели уже 1 350 741 пациент, из них за сутки были выписаны из больниц 15 600 человек. Также зарегистрировано 368 летальных случаев. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 31 161 россиян. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением на данный момент остается 426 тысяч человек. За сутки проведено 397 тысяч тестирований на выявление коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter