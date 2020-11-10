В свердловском Роспотребнадзоре объяснили сокрытие адресов больных COVID-19

В свердловском Роспотребнадзоре объяснили сокрытие адресов больных COVID-19

Вчера, 21:31Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области объяснили, почему была прекращена публикация карты с адресами «ковидных» пациентов, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной стало обновление программного обеспечения и серверов.

За информацией рекомендуем обращаться к статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, дважды в день публикуемой на сайте управления Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.

Также там подчеркнули, что доступ к карте будет восстановлен, но точные сроки назвать нельзя.

Напомним, в Свердловской области с сайта управления Роспотребнадзора были удалены данные с карты заболеваемости COVID-19, привязанные к местоположению. Карта распространения инфекции перестала обновляться после 4 ноября.

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