В свердловском Роспотребнадзоре объяснили сокрытие адресов больных COVID-19

Причиной стало обновление программного обеспечения и серверов.
За информацией рекомендуем обращаться к статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, дважды в день публикуемой на сайте управления Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.
Также там подчеркнули, что доступ к карте будет восстановлен, но точные сроки назвать нельзя.
Напомним, в Свердловской области с сайта управления Роспотребнадзора были удалены данные с карты заболеваемости COVID-19, привязанные к местоположению. Карта распространения инфекции перестала обновляться после 4 ноября.