В свердловском Роспотребнадзоре объяснили сокрытие адресов больных COVID-19

Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области объяснили, почему была прекращена публикация карты с адресами «ковидных» пациентов, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной стало обновление программного обеспечения и серверов. За информацией рекомендуем обращаться к статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, дважды в день публикуемой на сайте управления Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе. Также там подчеркнули, что доступ к карте будет восстановлен, но точные сроки назвать нельзя. Напомним, в Свердловской области с сайта управления Роспотребнадзора были удалены данные с карты заболеваемости COVID-19, привязанные к местоположению. Карта распространения инфекции перестала обновляться после 4 ноября.

