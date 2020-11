В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 39 тысяч человек

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили еще 294 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Наибольшее число заболевших являются жителями Екатеринбурга. Там подтверждено 125 случаев заболевания. Остальные зараженные находятся в 28 населенных пунктах области, в том числе и Нижнем Тагиле. Всего, по официальным данным, с начала пандемии выявлено 39 070 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились от инфекции 31 021 человек. За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению был выписан 301 пациент. Отмечается, что 453 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 299 помещены в реанимационные палаты, в том числе 191 подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 1801 пациент находится в состоянии средней тяжести. Также за сутки было подтверждено восемь летальных случаев. В общей сложности коронавирус унес жизни 847 уральцев. По последним данным, в России зарегистрирована почти 21 тысяча новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших составляет более 1,8 миллиона человек. Из них более 1,3 миллиона выздоровели, еще более 31 тысячи — скончались.

