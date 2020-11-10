Заболевшим COVID-19 свердловчанам начнут выдавать электронные больничные

По словам вице-губернатора, в его планах нет выпускать приказ регионального Минздрава, из-за которого главврачи будут нести наказание в случае оформления больничного по старой схеме. Помимо этого, чтобы облегчить работу амбулаторного звена, рассматривается вариант открытия дополнительных телефонных линий, создание колл-центра для консультации заболевших, а также на приеме в медучреждениях начнут работать студенты-ординаторы. Дополнительные меры планируется принять до конца ближайшей недели.