220 медиков не хватает в больницах Нижнего Тагила

Демидовская больница включает в себя хирургический, перинатальный центры и поликлинику на ул. Горошникова. Также в состав медучреждения входят женская консультация на Мира, нефрологический центр на Фрунзе, терапевтический корпус на Кузнецкого, эндокринологический центр на ул. Октябрьской революции и ряд медучреждений в пригороде Тагила.