220 медиков не хватает в больницах Нижнего Тагила

Лидером по количеству вакантных мест стала Городская больница № 4 на Тагилстрое. В ее состав входят поликлиника с двумя дневными стационарами на ул. Металлургов и на ул. Московской, женская консультация на ул. Гвардейской и травматологический пункт на ул. Металлургов.
Демидовская больница включает в себя хирургический, перинатальный центры и поликлинику на ул. Горошникова. Также в состав медучреждения входят женская консультация на Мира, нефрологический центр на Фрунзе, терапевтический корпус на Кузнецкого, эндокринологический центр на ул. Октябрьской революции и ряд медучреждений в пригороде Тагила.
Детская городская больница — это комплекс детских поликлиник Нижнего Тагила, дневной стационар на ул. Коминтерна и стационар на ул. Карла Либкнехта.
В среднем каждой больнице в Нижнем Тагиле не хватает 22 сотрудников. Исходя из этого значения, показатель дефицита медработников в Городской больнице № 4 превышен на 231%, Демидовской больницы — 195%, Детской горбольницы — 122%, Городской больницы № 1 — 113,6%.
Чаще всего тагильские больницы ищут врачей-терапевтов, медсестер и анестезиологов-реаниматологов. На сайте Центра занятости Нижнего Тагила заявлено по 9 вакантных мест акушеров-гинекологов, неврологов и психиатров.
Также медучреждения города ищут по 7 кардиологов, рентгенолаборантов, фельдшеров и травматологов-ортопедов. В Горбольнице № 4 свободно 6 из 6 заявленных мест врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Востребованными являются рентгенологи, врачи УЗИ, онкологи и стоматологи.
В тройку больниц с наибольшим дефицитом кадров вошли Горбольница № 4 (51 вакантная должность), Демидовская больница (43), ДГБ (27).
В Горбольнице № 4 свободно 6 мест врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, чья заработная плата составляет от 20 до 50 тысяч рублей. В медучреждение требуются по 5 врачей-терапевтов, травматологов-ортопедов и анестезиологов-реаниматологов. Свободны по 3 места акушера-гинеколога, невролога, кардиолога, врача клинической лабораторной диагностики. Помимо этого, больница заявила о нехватке 2 пульмонологов, 2 сердечно-сосудистых хирургов, 2 врачей-физиотерапевтов.
Также в медучреждение требуются врач-рентгенолог, онколог, патологоанатом, лаборант, офтальмолог, клинический фармаколог, логопед, медпсихолог и врачи трех направлений: по лечебной физкультуре, медреабилитации и по функциональной диагностике.
В Демидовской больнице больше всего не хватает врачей-терапевтов (6), медсестер (6), акушеров-гинекологов (4) и онкологов (3). В ДГБ Нижнего Тагила требуются 9 медсестер, 4 фельдшера, 2 травматолога-ортопеда, 2 детских стоматолога, 2 педиатра.
Министерство здравоохранения Свердловской области рассказало редакции TagilCity.ru, что вопрос укомплектования больниц Нижнего Тагила находится в компетенции главного врача медучреждения. Минздрав же для привлечения специалистов реализует два направления: подпрограмму № 6 «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области» в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Свердловской области до 2024 года» и региональный проект «Обеспечение медорганизаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Свердловской области».
Указанные задачи решаются как за счет дополнительной подготовки специалистов (увеличения числа обучающихся по программам ординатуры и программам среднего профессионального образования), так и путем совершенствования механизмов закрепления специалистов в отрасли, включая меры соцподдержки,сообщил редакции TagilCity.ru Минздрав региона.
Проблему нехватки медиков в больницах Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru прокомментировали врач скорой помощи Нижнего Тагила, детский врач, бывшая заведующая медучреждением и выпускница тагильского медколледжа. Они рассказали о сложностях работы и причинах выбора профессии.
*Число вакансий и количество сотрудников указаны за октябрь 2021 года по данным Центра занятости населения.