Бывший военный городок под Нижним Тагилом полторы недели прожил без воды (ФОТО)

Галина Лисина в Соколе живёт более 40 лет. Говорит, что в посёлке хорошо – здесь все друг другу соседи, домов-то всего восемь. Детей можно отпускать гулять без опаски – все свои, никто не обидит.

Одно плохо – уже несколько лет система водоснабжения и канализация работают «сами по себе», без контроля со стороны коммунальщиков. Жители даже не платят за холодную воду и канализацию, но хором утверждают, что платить готовы – лишь бы всё было как у людей.

Посёлок был образован вокруг воинской части в 60-х годах прошлого века. В 90-е часть была расформирована, схема размещения коммуникаций утеряна, а сам посёлок несколько раз переходил из рук в руки. Сначала он был передан в Пригородный район. В 2008 году жители Сокола проголосовали за присоединение к Нижнему Тагилу.

Тагильская мэрия первым делом восстановила техническую документацию о системах жизнеобеспечения, рассказал ИА «Все новости» начальник территориального управления городской администрации Денис Парамонов. При этом схема размещения труб под землёй остается загадкой и по сей день. Затем, с 2013 года, были проведены три конкурса на аренду системы холодного водоснабжения в посёлке. Ни одна ресурсная компания на аукцион не заявилась. Износ коммуникаций доходит до 90%, а ресурсникам хватает проблем и с ветхими городскими сетями. Тогда мэрия обязала муниципальное предприятие «Горэнерго» хотя бы устранять внештатные ситуации.

Последняя произошла 29 ноября. Посёлок полторы недели прожил без холодной воды – на ветхом водоводе произошли три порыва подряд. В квартирах на первых этажах вода ещё бежала тонкой струйкой, а до последних уже не доходила – давление в трубах было снижено. Из-за ЧП закрылся единственный в поселке детский сад, куда возят детей из соседних поселков. Питьевую воду приходилось покупать. «Водоканал» три раза пригонял в Сокол бочку, но местные с недоверием отнеслись к качеству привозной воды.

Местные жители остужали горячую воду в тазах и банках. При этом горячая вода есть только в трёх домах, жильцы остальных с помощью газовых колонок нагревают холодную. Они остались вовсе без водоснабжения. Люди в своё время не захотели зависеть от котельной, потому что с мая по сентябрь она не работала, поясняет Галина Лисина. Сейчас такого продолжительного перерыва не бывает – максимум неделя, но поезд, что называется, уехал.

Юридически водоводы за «Горэнерго» не закреплены, но по просьбе главы города предприятие устраняет аварийные ситуации. Схемы размещения сетей у нас нет. В этот раз рабочие начали копать — нашли коммуникации, про которые мы ничего не знаем» рассказал начальник территориального управления Денис Парамонов.

С канализацией и насосной станцией в поселке тоже беда. Отработанная вода скапливается в коллекторе. Раньше он был на ручном управлении – уровень воды в нём отслеживали рабочие, которые вовремя включали насос. Теперь канализационные воды просто переливаются через край и уходят в землю.

Надоедим кому-нибудь, проберется он в насосную станцию, кинет что-нибудь в воду — все потравимся! -- это Галина Лисина говорит о насосной станции.

Доступ к ней свободный, и это тоже беспокоит местных жителей.