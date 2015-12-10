Готовьте ваши денежки! Родителям Нижнего Тагила приходится самим платить за дорогую ревакцинацию детей от гепатита А

TagilCity.ru не станет бросаться в крайности, поскольку большинство родителей Нижнего Тагила занимают промежуточную позицию между этими двумя полюсами, ставя прививки по мере надобности.

Так было и в детском саду №124. Но когда подошёл срок очередной прививки от гепатита А, вдруг выяснилось, что ставить её придётся за деньги родителей.

Если бы она стоила 200 рублей и была в любой аптеке, мы бы отмахнулись. Но вакцина продаётся в городе только в 1 месте и стоит 860 рублей. Кроме того, ставить её нужно не дольше чем через час после покупки. Что совершенно неудобно. Ситуация выглядит очень подозрительной. Предыдущая прививка была бесплатной. Что изменилось сейчас? – возмущается в беседе с журналистом TagilCity.ru молодая мать Марина.

Причина для недовольства оправдана. Ведь помимо финансовых расходов, подобное вакцинирование несёт и дополнительные трудности: одному из родителей придется отпрашиваться с работы, чтобы купить вакцину и успеть за час отвезти ее в поликлинику. Ну, а самое возмутительное для родителей: что изменилось за прошедшие полтора года? Может быть, заболеваемость гепатитом А упала до нуля и теперь защита от него не нужна?

Для того, чтобы прояснить эту и другие детали, журналисты TagilCity.ru связались со специалистами Детской городской больницы №1, в юрисдикции которой находится поликлиника, где должны были прививать детей.

Вакцинация против гепатита А включается в национальный календарь только по эпидемиологической ситуации. Необходимость в вакцинации определяет Роспортебнадзор. На первую вакцинацию вакцина выделялась, потому как была неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Вторая вакцинация – не была предусмотрена, и вакцина не поставлялась нам за счёт средств областного бюджета объяснили журналистам TagilCity.ru в Детской городской больнице №1.

Если это объяснение правдиво, то получается, что стратегия прививания во многом похожа на ту, что используют наркоторговцы. Первая прививка – бесплатно, ревакцинация – за деньги.

С одной стороны, прививка от гепатита А – не является принудительной, с другой – если пропустить ревакцинацию - теряется эффект от предыдущего прививания.

В то же время, так ли безопасен Нижний Тагил в плане заболеваемости гепатитом А, как считает областное руководство? Итоги этого года ещё не подведены, но в прошлом году в Нижем Тагиле было зарегистрировано 362 случая заболевания, что более чем в 6 раз (!) больше, чем в среднем по Свердловской области. К счастью, никто из заболевших не умер.

Редакция TagilCity.ru напоминает о том, что наибольшую угрозу гепатит А несёт для взрослых, у детей он, как правило, протекает в лёгкой форме. Для того чтобы уберечься от заболевания рекомендуется соблюдать гигиену (мытье рук) и пить только чистую и кипяченую воду.

Вакцинирование тоже не лишено смысла. Именно благодаря нему во многих западных странах вирус гепатита А встречается крайне редко.

Так что родителям малышей придётся принимать нелёгкое для себя решение. Либо обезопасить (насколько это возможно) себя и близких от этого инфекционного заболевания, либо, понадеявшись на русский «авось», жить без прививки.