Датчанин проиграл в суде бобрам-вредителям

Житель одного из датских регионов обратился в суд, потребовав от Датского агентства по охране природы компенсацию за вред имуществу, причинённый бобрами.



За ущерб деревьям и озеру датчанин требовал от 37 до 40 тыс. евро. Рассмотрев дело, суд отказал в признании иска, объяснив своё решение тем, что Агентство ранее выплатило мужчине компенсацию имущественного вреда.



Также истец обязан будет оплатить судебные издержки в размере 4 тыс. евро, передают «Известия».