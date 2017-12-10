Датчанин проиграл в суде бобрам-вредителям

Гражданин Дании Финд Андерсен-Фрюдаль потребовал через суд компенсацию за порчу его имущества бобрами. Иск был направлен к Агентству по охране природы.
Житель одного из датских регионов обратился в суд, потребовав от Датского агентства по охране природы компенсацию за вред имуществу, причинённый бобрами.
За ущерб деревьям и озеру датчанин требовал от 37 до 40 тыс. евро. Рассмотрев дело, суд отказал в признании иска, объяснив своё решение тем, что Агентство ранее выплатило мужчине компенсацию имущественного вреда.
Также истец обязан будет оплатить судебные издержки в размере 4 тыс. евро, передают «Известия».