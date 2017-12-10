Жительница Карпинска не застала в серовской больнице ни одного врача

Жительница Карпинска с сыном приехали в одну из больниц Серова для обследования ребёнка.

Жительница Карпинска по имени Татьяна записалась на приём в больницу Серова. Её сыну необходимо было пройти осмотр у окулиста.



Девушка в регистратуре уверяла, что приём ведётся каждый день. Муж Татьяны, заехавший в клинику для уточнения документов, необходимых при приёме, получил точно такую же информацию.



28 ноября Татьяна с сыном приехали в серовское отделение «Микрохирургии глаза». Во вторник, в первой половине дня, клиника, со слов женщины, была пуста. Из персонала в ней находилась только гардеробщица, которая сообщила, что приём не ведётся, врачей в здании клиники нет.



На следующий день Татьяна вновь связалась с клиникой и ей сообщили, что необходима предварительная запись, которая уже ведётся на январь 2018 года.





Вот как такое может быть? То, пожалуйста, приезжайте в любое время, принимают в порядке живой очереди. То, извините, занято до 2018 года, -- рассказала Татьяна журналистам.



Как сообщает «Серов Глобус», по версии руководства клиники в головном офисе Екатеринбурга, 28 ноября все врачи серовского отделения проходили учёбу. О переносе приёма должны были уведомить всех пациентов.



Татьяне удалось записаться на приём 15 декабря. Она пообещала сообщить в СМИ о результатах повторного похода в больницу Серова.