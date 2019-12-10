Нижний Тагил получит из федерального бюджета средства на улучшение качества воздуха
Сегодня, 09:40Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Правительство РФ утвердило правила распределения средств из федерального бюджета на улучшение качества воздуха в 12 городах России, в том числе в Нижнем Тагиле. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Финансирование направлено на перевод транспорта на экологические виды топлива, газификацию домов, строительство и реконструкцию ТЭС, строительство железных дорог, реконструкцию очистных сооружений и озеленение. Мероприятия запланированы до 31 декабря 2023 года в рамках нацпроектов «Чистый воздух» и «Экология».
В список городов, которые получат финансирование из федеральной казны, вошли также Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Братск, Норильск, Омск, Новокузнецк, Челябинск, Медногорск и Чита.
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