Нижний Тагил получит из федерального бюджета средства на улучшение качества воздуха

Финансирование направлено на перевод транспорта на экологические виды топлива, газификацию домов, строительство и реконструкцию ТЭС, строительство железных дорог, реконструкцию очистных сооружений и озеленение. Мероприятия запланированы до 31 декабря 2023 года в рамках нацпроектов «Чистый воздух» и «Экология».