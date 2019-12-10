В Германии активистка остановила поезд с урановыми хвостами на Урал

Как рассказали в самом Greenpeace, в 13.20 по московскому времени поезд выехал из ворот обогатительного предприятия компании Urenco в городе Гронау. В нем находились около 600 тонн урановых хвостов. Через некоторое время состав был остановлен активисткой, которая на веревке свесилась с моста в городе Бургштайнфурте.