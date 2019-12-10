В Германии активистка остановила поезд с урановыми хвостами на Урал
Сегодня, 18:16Здоровье и экологияФото: экологическая организация Greenpeace
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В Германии активисты из экологической организации Greenpeace остановили поезд с урановыми хвостами, который направлялся в Новоуральск, пишет Е1.
Как рассказали в самом Greenpeace, в 13.20 по московскому времени поезд выехал из ворот обогатительного предприятия компании Urenco в городе Гронау. В нем находились около 600 тонн урановых хвостов. Через некоторое время состав был остановлен активисткой, которая на веревке свесилась с моста в городе Бургштайнфурте.
Также в организации отметили, что транспортировка урана была запланирована на день ранее, но ее удалось отложить благодаря 13 акциям протеста активистов в населенных пунктах по ходу движения поезда.
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