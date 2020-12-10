Свердловская область получила первую партию вакцины от коронавируса

Свердловская область получила первую партию вакцины от коронавируса

Сегодня, 14:14Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня Екатеринбург получил партию вакцины от коронавируса «Спутник-V» из Москвы.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич рассказала, что препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет. Однако в первую очередь вакцинацию пройдут врачи и сотрудники образовательных учреждений, сообщает департамент информационной политики.

Эпидемиолог добавила, что важно, чтобы в последние пол года пациент не болел коронавирусом. Кроме того, учитывается и наличие хронических заболеваний.

Напомним, до конца года в Свердловской области ожидается прибытие еще четырех тысяч доз вакцины. В начале 2021 года поступит еще больший объем, который позволит вакцинировать больше граждан.

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