Свердловская область получила первую партию вакцины от коронавируса

Сегодня Екатеринбург получил партию вакцины от коронавируса «Спутник-V» из Москвы.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич рассказала, что препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет. Однако в первую очередь вакцинацию пройдут врачи и сотрудники образовательных учреждений, сообщает департамент информационной политики. Эпидемиолог добавила, что важно, чтобы в последние пол года пациент не болел коронавирусом. Кроме того, учитывается и наличие хронических заболеваний. Напомним, до конца года в Свердловской области ожидается прибытие еще четырех тысяч доз вакцины. В начале 2021 года поступит еще больший объем, который позволит вакцинировать больше граждан.

