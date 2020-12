На дороге под Нижним Тагилом установят систему мониторинга погодных условий

На 61 километре автодороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка установят систему мониторинга погодных условий движения.

ГКУ СО «Управление автодорог» объявило конкурс по поиску подрядчика на установку системы. Автоматизированная система метеорологического обеспечения (АСМО) предназначена для реализации функций сбора, обработки, хранения и передачи данных о фактических и прогнозируемых метеорологических параметрах в информационные системы и сервисы по обеспечению автоматизации процесса управления содержанием сети региональных автомобильных дорог, сообщается в конкурсной документации. Система позволяет получать данные о погоде в режиме реального времени и своевременно предупреждать водителей о неблагоприятных метеоусловиях, а также повышать безопасность дорожного движения и оценивать использование выделяемых на содержание дорог материальных и финансовых ресурсов. Система автоматически собирает и сохраняет в базе данных следующие параметры: Температура воздуха;

Влажность;

Атмосферное давление;

Скорость ветра;

Направление ветра;

Тип осадков;

Интенсивность осадков;

Количество осадков;

Состояние погоды;

Температура точки росы;

Температура замерзания жидкости на поверхности дорожного полотна;

Температура поверхности дороги;

Коэффициент сцепления с поверхностью дороги;

Толщина льда или снега. Также подсистема способна получать и сохранять информацию о штормовых предупреждениях и прогноз метеоусловий. Подсистема самостоятельно преобразует информацию и сохраняет ее. Кроме того, станция автоматически предупреждает о возможном образовании гололеда по данным прогнозирования с применением ПДК. Сигналы формируются при гололедице, гололеде, черном льде, снежном накате, рыхлом снеге. Подрядчик должен начать работы по установке со дня заключения контракта, а завершить их 1 июля 2020 года. Начальная стоимость составляет 5,87 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter