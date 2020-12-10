Превышения ПДК диоксида азота: замеры воздуха от TagilCity.ru 10 декабря

Замеры проходили при температуре воздуха -10 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор показал в воздухе наличие диоксида азота в размере 2,6 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 13 раз (ПДК вещества 0,2 мг/м3).