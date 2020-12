Превышения ПДК диоксида азота: замеры воздуха от TagilCity.ru 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Прибор показал превышение разовой ПДК диоксида азота.

Замеры проходили при температуре воздуха -10 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор показал в воздухе наличие диоксида азота в размере 2,6 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию в 13 раз (ПДК вещества 0,2 мг/м3). Video: TagilCity.ru Кроме того, прибор зафиксировал в атмосфере наличие диоксида серы (0,3мг/м3) и формальдегида (0,01 мг/м3). Их разовая ПДК составляет 0,5 мг/м3 и 0,05 мг/м3 соответственно, что значит их концентрация осталась в пределах нормы. Photo: TagilCity.ru Напомним, 9 декабря TagilCity.ru совершила объезд поселка Северный. Там во время замеров газоанализатор показал наличие загрязняющих веществ в четырех из шести местах. Школа, стадион и «Уралхимпласт»: где в поселке Северном ПДК загрязнений выше нормы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter