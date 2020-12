Школа, стадион и «Уралхимпласт»: где в поселке Северном ПДК загрязнений выше нормы

9 декабря, редакция TagilCity.ru провела замеры загрязнения воздуха в нескольких точках поселка Северный в Нижнем Тагиле. Читайте в нашем материале — где в районе воздух остался чистым, а где — прибор показал превышение разовой ПДК.

Погода сегодня оставалась ясной, температура воздуха — -8 градусов, ветер был западный со скоростью три метра в секунду. Именно при таком направлении ветра выбросы от предприятий сдувает в сторону Вагонки и Северного, где сегодня как раз чувствовался химический запах. Первым местом замеров мы выбрали рядом со спорткомплексом, также через дорогу от него находится сквер. Газоанализатор показал, что воздух в этом месте оставался в норме, все цифры остались по нолям. Photo: TagilCity.ru Следующим местом стала школа № 13. Прибор показал в воздухе наличие диоксида серы, максимальный показатель составил 0,3 мг/м3. Такое значение не превышает разовую предельно допустимую концентрацию вещества (ПДК составляет 0,5 мг/м3). Photo: TagilCity.ru Чтобы узнать, чем дышат жители поселка в частопроходимых местах, мы отправились на остановку общественного транспорта, где рядом также находятся продуктовый магазин и торговые павильоны. Там газоанализатор зафиксировал в воздухе диоксид серы, максимальный его показатель был 0,8 мг/м3, что превышает разовую ПДК в 1,6 раза. Также прибор показал наличие формальдегида — 0,01 мг/м3, это значение не превышает разовую ПДК (0,05 мг/м3). Photo: TagilCity.ru После остановки мы отправились во двор. Там оказалось все чисто — прибор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей. Photo: TagilCity.ru Выезжая из поселка мы остановились возле указателя с надписью «Микрорайон Северный» и решили сделать замеры воздуха там. Газоанализатор снова показал наличие диоксида серы в размере 0,3 — 0,4 мг/м3. Значение не критическое, но очень близкое к ПДК. Photo: TagilCity.ru Последним местом замеров стала проходная «Уралхимпласта». Также рядом с ним находится химический завод «Планта». И снова прибор зафиксировал наличие диоксида серы, но уже в более высоком значении — 0,9-1,2 мг/м3. Превышение разовой ПДК составило в 2,4 раза. Кроме того газоанализатор обнаружил в воздухе формальдегид в размере 0,02-0,05 мг/м3 (равен ПДК). Photo: TagilCity.ru Таким образом наш газоанализатор показал наличие диоксида серы в четырех из шести мест на Северном поселке. Это вещество характеризуется высокой токсичностью и относится к третьему классу опасности. Вызывает нарушение дыхательных функций, воздействуя на слизистые оболочки, что приводит к кашлю, хрипоте, боли в горле. Особенная чувствительность к диоксиду серы у людей страдающих астмой. Основными источниками диоксида серы в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5,2 тысяч тонн и «Уралвагонзавод» — 867 тонн. Напомним, TagilCity.ru ежедневно в прямом эфире проводит замеры воздуха в различных местах Нижнего Тагила, а раз в неделю совершает объезд одного из районов города. Во время замеров в Дзержинском районе неделю назад прибор показал превышение ПДК веществ в условной санитарно-защитной зоне УВЗ. Превышение ПДК в санитарно-защитной зоне УВЗ: замеры выбросов в Нижнем Тагиле

