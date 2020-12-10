Школа, стадион и «Уралхимпласт»: где в поселке Северном ПДК загрязнений выше нормы

Чтобы узнать, чем дышат жители поселка в частопроходимых местах, мы отправились на остановку общественного транспорта, где рядом также находятся продуктовый магазин и торговые павильоны. Там газоанализатор зафиксировал в воздухе диоксид серы, максимальный его показатель был 0,8 мг/м3, что превышает разовую ПДК в 1,6 раза. Также прибор показал наличие формальдегида — 0,01 мг/м3, это значение не превышает разовую ПДК (0,05 мг/м3).