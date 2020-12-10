Тагильчан ожидают солнечные и снежные выходные

Тагильчан ожидают солнечные и снежные выходные

Сегодня, 09:19Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в конце недели ожидается солнечная погода, а также осадки в виде снега.

11 декабря температура воздуха составит не более -11 градусов. Днем будет солнечная погода без осадков. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

12 декабря похолодает до -12 градусов. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать четыре-девять метров в секунду. Направление останется прежним. Не ожидается в этот день и осадков.

13 декабря погода изменится — станет пасмурной, а также в течение дня ожидается снег. Температура воздуха не превысит -10 градусов. Ветер сохранит западное направление, а его порывы составят от трех до девяти метров в секунду.

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