Тагильчан ожидают солнечные и снежные выходные

В Нижнем Тагиле в конце недели ожидается солнечная погода, а также осадки в виде снега.

11 декабря температура воздуха составит не более -11 градусов. Днем будет солнечная погода без осадков. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду. 12 декабря похолодает до -12 градусов. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать четыре-девять метров в секунду. Направление останется прежним. Не ожидается в этот день и осадков. 13 декабря погода изменится — станет пасмурной, а также в течение дня ожидается снег. Температура воздуха не превысит -10 градусов. Ветер сохранит западное направление, а его порывы составят от трех до девяти метров в секунду.

