В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявили 12 случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За все время в Нижнем Тагиле было зафиксировано 3192 случая инфекции. В Свердловской области зарегистрировано 392 случая коронавируса, всего в регионе выявлено 50 168 зараженных. 597 человек находится в тяжелом состоянии, из них 230 — на аппаратах ИВЛ. Всего выздоровели с начала пандемии 42 426 человек, из них 396 пациентов за сутки. С 9 по 10 декабря зарегистрировано 14 случаев смерти от коронавируса, всего от инфекции скончались 1 162 свердловчанина.

