Единые методики расчета ущерба от розлива топлива появятся в России

Единые методики расчета ущерба от розлива топлива появятся в России
Единые методики расчета ущерба от розлива топлива появятся в России
Сегодня, 09:39Здоровье и экологияФото: 1МI
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о планах ведомства в первом квартале утвердить единые методики расчета ущерба от розлива топлива в России. Нововведения предварительно вступят в силу в первом квартале 2022 года.

Отсутствие единой системы подсчета ущерба является основной проблемой среди экологических катастроф от розлива топлива в водоемы. К такому выводу пришли в Росприроднадзоре, подводя итоги 2021 года. Глава ведомства Светлана Радионова заявила на своей странице в Instagram, что в первом квартале следующего года данный вопрос планируют урегулировать на законодательном уровне.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что ущерб от розлива топлива в водоемы спустя некоторое время уже невозможно установить точно.

После 3—4 дней уже сложно подсчитать вред. В первом квартале 2022 года планируем решить эту задачу, заявила Радионова.

Руководитель надзорного ведомства добавила, что помимо этого планируется разработать и организовать систему оперативного оповещения о подобных ЧС.

Напомним, резкий подъем уровня воды в водохранилищах Нижнего Тагила, Горноуральского и Верхнесалдинского городских округов из-за проливных дождей в начале июля 2021 года привел к тому, что земли и воды на этих территориях оказались загрязнены нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ущерб от загрязнения почв и вод составил по подсчётам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области почти 11 миллионов рублей.

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