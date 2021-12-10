Единые методики расчета ущерба от розлива топлива появятся в России

Отсутствие единой системы подсчета ущерба является основной проблемой среди экологических катастроф от розлива топлива в водоемы. К такому выводу пришли в Росприроднадзоре, подводя итоги 2021 года. Глава ведомства Светлана Радионова заявила на своей странице в Instagram, что в первом квартале следующего года данный вопрос планируют урегулировать на законодательном уровне.
Глава Росприроднадзора подчеркнула, что ущерб от розлива топлива в водоемы спустя некоторое время уже невозможно установить точно.
После 3—4 дней уже сложно подсчитать вред. В первом квартале 2022 года планируем решить эту задачу, заявила Радионова.
Руководитель надзорного ведомства добавила, что помимо этого планируется разработать и организовать систему оперативного оповещения о подобных ЧС.
Напомним, резкий подъем уровня воды в водохранилищах Нижнего Тагила, Горноуральского и Верхнесалдинского городских округов из-за проливных дождей в начале июля 2021 года привел к тому, что земли и воды на этих территориях оказались загрязнены нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ущерб от загрязнения почв и вод составил по подсчётам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области почти 11 миллионов рублей.