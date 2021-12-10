Единые методики расчета ущерба от розлива топлива появятся в России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о планах ведомства в первом квартале утвердить единые методики расчета ущерба от розлива топлива в России. Нововведения предварительно вступят в силу в первом квартале 2022 года.

Отсутствие единой системы подсчета ущерба является основной проблемой среди экологических катастроф от розлива топлива в водоемы. К такому выводу пришли в Росприроднадзоре, подводя итоги 2021 года. Глава ведомства Светлана Радионова заявила на своей странице в Instagram, что в первом квартале следующего года данный вопрос планируют урегулировать на законодательном уровне. Глава Росприроднадзора подчеркнула, что ущерб от розлива топлива в водоемы спустя некоторое время уже невозможно установить точно. После 3—4 дней уже сложно подсчитать вред. В первом квартале 2022 года планируем решить эту задачу, заявила Радионова. Руководитель надзорного ведомства добавила, что помимо этого планируется разработать и организовать систему оперативного оповещения о подобных ЧС. Напомним, резкий подъем уровня воды в водохранилищах Нижнего Тагила, Горноуральского и Верхнесалдинского городских округов из-за проливных дождей в начале июля 2021 года привел к тому, что земли и воды на этих территориях оказались загрязнены нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб от загрязнения почв и вод составил по подсчётам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области почти 11 миллионов рублей. Вода ушла из пострадавших от потопа территорий в Нижней и Верхней Салде и в ГГО 5 Фото Вода ушла из всех домов и придомовых территорий

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