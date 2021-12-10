Как будут выявлять штамм «омикрон» в Свердловской области

Сбором данных о штаммах коронавируса занимается ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора России. Выявит ли ПЦР-тест «омикрон» и кто идентифицирует новый штамм в регионе — в материале редакции TagilCity.ru.

25 ноября 2021 года в ЮАР были зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон». Его отличительные особенности — высокая скорость распространения и большое количество мутаций. Редакция TagilCity.ru выяснила, как ученые идентифицируют штамм коронавируса в России, в чьей компетенции находится определение «омикрона» и куда везут пробы свердловчан для выявления штамма. Определяет ли ПЦР-тест штамм «омикрон» Обычные ПЦР-тесты, по словам главврача ГБ № 1 в Тагиле Александра Павловских, определяют наличие коронавируса вне зависимости от штамма. Больница диагностирует, инфицирован пациент или нет, остальные исследования проводит Роспотребнадзор. Главный врач Нижнетагильского филиала Роспотребнадзора Елена Ромашина рассказала редакции TagilCity.ru, что выявление штамма коронавируса не находится в компетенции местного надзорного ведомства: В обычной тест-системе на коронавирус нет деления на видовые характеристики. Но она определяет наличие вируса в организме. Выявляют штамм из разных видов биологической жидкости с помощью метода секвенирования в специально оборудованных лабораториях. Таким образом, в тагильских больницах или филиале Роспотребнадзора в настоящее время не будут выявлять штамм, которым заразился человек. Кто занимается выявлением штамма коронавируса «омикрон» в Свердловской области По внешним признакам и симптомам распознать штамм невозможно. Для его определения в лабораторных условиях используют метод секвенирования генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). Ученые устанавливают количество мутаций и по ним идентифицируют штамм, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Пробы, отобранные в Свердловской области, доставляют в два научных института Роспотребнадзора России. Вид штамма с помощью фрагментного сиквенса устанавливают в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии. Исследованием проб свердловчан с помощью полногеномного сиквенса занимается Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Результаты исследования передаются в Центральный научно-исследовательский институт надзорного ведомства России. Высокотехнологичные молекулярные генетические исследования проводятся в научных институтах Роспотребнадзора. Данные аккумулируются и анализируются в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщили редакции TagilCity.ru в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Напомним, что Центральный научно-исследовательский институт надзорного ведомства разработал тест-систему для выявления штамма «омикрон». Об этом сообщила 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом. С ее слов, ЦНИИ смог разработать систему за несколько дней. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму (омикрону), сказала она. Обсерватор для вернувшихся с родины «омикрона» туристов открыт в Свердловской области

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