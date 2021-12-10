По следам углерода: сколько парниковых газов выбрасывают тагильские предприятия

А в 2021 году был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». В соответствии с новым законом будет запущен государственный учет выбросов парниковых газов. Крупные предприятия будут ежегодно предоставлять отчетность о выбросах в уполномоченный орган, который определит правительство. Первыми такие данные будут предоставлять крупные компании с объемом выбросов более 150 тысяч тонн в год. А после 2024 года это будут обязаны делать и предприятия с объемом выбросов более 50 тысяч тонн в год.