По следам углерода: сколько парниковых газов выбрасывают тагильские предприятия

Солнечная энергия нагревает поверхность Земли. Так как излучение солнца коротковолновое, то оно свободно проходит через парниковые газы, находящиеся вокруг нашей планеты. Незначительная часть солнечного света отражается обратно аэрозолями, которые находятся вместе с парниковыми газами в атмосфере Земли.
Когда же планета нагревается, она отдает тепло в виде инфракрасного излучения, но уже длинноволнового, поэтому парниковые газы не дают ему полностью проникнуть обратно в космос. Этот процесс и повышает температуру на Земле.
Сам по себе парниковый эффект обеспечивает комфортное существование всего живого на планете. Без него бы средняя температура на планете составляла -18 градусов. С его же помощью на Земле средняя температура достигает +15 градусов.
По закону сохранения энергии процесс обмена тепла должен пребывать в балансе. Однако деятельность человека его нарушает. При увеличении объема парниковых газов, они не позволяют теплу покинуть Землю, соответственно на планете повышается глобальная температура.
Вывод ученых говорит о том, что с конца 19-го века средняя температура на Земле выросла на 1,1 градус. При этом к ледниковым эпохам приводила разница в 4 градуса, поэтому эта цифра весьма значимая. В резком увеличении парниковых газов виновата хозяйственная деятельность человека. Парниковый эффект усиливают:
Около 70% антропогенных выбросов приходится на металлургическую промышленность, пищевую промышленность, захоронение и сжигание отходов.
Свой вклад в выбросы парниковых газов вносят и тагильские промышленные предприятия. Согласно данным реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, самые большие объемы выбросов в атмосферу у углекислого газа — 44 тысячи тонн в год.
Углекислый газ (CO2) — основной газ антропогенного происхождения. Возникает путем естественного круговорота углерода в природе. Однако человек увеличил его концентрацию в атмосфере планеты на 47% с момента индустриальной революции.
Метан (CH4) — его парниковый эффект сильнее, чем у углекислого газа, но в атмосфере при этом его меньше. Естественными источниками метана являются болота и термитники. Антропогенное происхождение — свалки, сельское хозяйство, добыча угля и природного газа.
Оксид азота (N2O) — возникает при сжигании твердых отходов и ископаемого топлива. Большая часть закиси азота идет от сельского хозяйства.
Синтетические химические вещества — это гидрофторуглероды, галогенированные углеводороды, гексафторид серы и т. д. Их основным источником является химическая промышленность.
Озон (O3) — газ естественного происхождения. Есть в стратосфере и тропосфере Земли. Значительного парникового эффекта не вызывает.
Ученые выяснили, что климатический эффект парниковых газов в определенные промежутки времени различается. Например, за 20 лет 1 кг метана поглощает тепловое излучение в 84 раза больше, чем 1 кг углекислого газа.
Также у газов различное время существования в атмосфере Земли. Например, у метана оно составляет около 12 лет, у оксида азота — 114 лет. Часть антропогенных выбросов углекислого газа исчезают из атмосферы в течении нескольких десятилетий, но большая часть остается вплоть до нескольких тысячелетий.
Чем грозит человечеству глобальное потепление:
В 2015 году ООН было подписано Парижское соглашение, целью которого является удержать прирост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов. Чтобы достигнуть данной цели, государства-участники должны предпринимать максимум усилий для снижения выбросов парниковых газов.
Для этого Минэкономразвития подготовило стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Однако самый интенсивный вариант предполагает снижение выбросов только на 3%.
А в 2021 году был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». В соответствии с новым законом будет запущен государственный учет выбросов парниковых газов. Крупные предприятия будут ежегодно предоставлять отчетность о выбросах в уполномоченный орган, который определит правительство. Первыми такие данные будут предоставлять крупные компании с объемом выбросов более 150 тысяч тонн в год. А после 2024 года это будут обязаны делать и предприятия с объемом выбросов более 50 тысяч тонн в год.
Стратегию по сокращению парниковых газов на 55% к 2030 году этим летом представил Евросоюз. При чем она затрагивает все сферы экономики — обогрева домов до транспорта. В данную стратегию входят производство 40% энергетики из возобновляемых источников, снижение выбросов автомобилей на 55%, ужесточение обязательства стран по энергосбережению, ввод «углеродного налога».