Суд обязал ликвидировать экоопасные объекты с отходами ВМЗ и НТМК в Нижнем Тагиле

Суд обязал ликвидировать экоопасные объекты с отходами ВМЗ и НТМК в Нижнем Тагиле
Суд обязал ликвидировать экоопасные объекты с отходами ВМЗ и НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:56Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: 1MI
Ликвидировать четыре опасных объекта, наносящих вред окружающей среде, в пригороде Нижнего Тагила обязал Ленинский районный суд Министерство экологии и природопользования Свердловской области. Ранее эти объекты принадлежали ВМЗ, ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и предприятию им. III Интернационала.

Два из этих объектов — отвалы вскрышных и вмещающих пород на шахтах «Чадар», «Северо-Ольховская», «Южно-Ольховская» — ранее принадлежали государственному предприятию им. III Интернационала. Два других — это шламонакопитель токсичных отходов ФГУП «Высокогорский механический завод» и отвал огнеупоров ОАО «ЕВРАЗ НТМК». На сегодняшний деятельность на этих объектах не осуществляется.

С иском в суд обратилась Нижнетагильская природоохранная прокуратура с требованием обязать Министерство экологии и природопользования Свердловской области, а также администрацию Нижнего Тагила включить данные отвалы в государственный реестр объектов накопленного вреда и провести работы по их ликвидации.

По информации министерства, запланированные к проведению работы по оценке отвалов вскрышных и вмещающих пород на шахтах Чадар и Ольховская не были выполнены в срок из-за отсутствия финансирования. А также в настоящее ведется работа по включению шламонакопителя токсичных отходов «Высокогорского механического завода» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В отношении отвала огнеупоров ОАО «ЕВРАЗ НТМК» включение в реестр только запланировано.

В итоге Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворил.

Таким образом, суд полагает необходимым возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрацию города Нижний Тагил обязанность организовать выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. При этом отсутствие необходимых финансовых средств и материально-технической базы, с учетом особенностей бюджетного планирования и порядка размещения муниципальных заказов, не может служить основанием для освобождения от гражданско-правовой ответственности за нарушения законодательства об окружающей среде,говорится в решении суда.

Отвал огнеупоров, принадлежащий ОАО «НТМК ЕВРАЗ», предприятие планировало рекультивировать. Об этом сообщалось еще в 2006 году. Объект площадью 10 га планировалось засыпать грунтом и высадить на нем кустарники и деревья. Однако, почему этого так и не было сделано, не известно. Редакция TagilCity.ru направит по этому поводу соответствующие запросы в профильные ведомства и на ЕВРАЗ НТМК.

ФГУП «Высокогорский механический завод» действовало на территории Нижнего Тагила до 2007 года, и было ликвидировано из-за банкротства. Изначально предприятие изготавливало продукцию для военно-оборонной отрасли. В 90-е годы выпускало товары народного потребления — мягкую мебель, посуду, электропилы и т. д. Последним директором ВМЗ был Вячеслав Федоров.

Государственное предприятие им. III Интернационала было ликвидировано в 2004 году. Ранее проекты ранее проекты рекультивации шахт «Чадар», «Северо-Ольховская», «Южно-Ольховская» разрабатывались в 1983 и 2001 годах. Однако мероприятия так и не были проведены, так как отсутствовало федеральное финансирование, а также объект не был включен в ГРОНВОС.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология
прокуратурасудНижний ТагилШахтыминистерство экологии
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