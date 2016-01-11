В Екатеринбурге впервые за 20 лет в январе выпал град (ФОТО)

Выпадение града в январе - явление достаточно редкое. Это говорит о нестабильности воздушных потоков. То есть на высоте смешались теплый и холодный воздушные потоки, что и привело к образованию града, который выпал на территории Среднего Урала сказал Мельников.

Мы входим в холодный климатический цикл протяженностью 30 лет. В этот период температура в среднем будет ниже на 1,5 градуса. Первые годы холодной тридцатилетки-переходный период, когда мы от холодного цикла переходим к теплому. Этот период нестабильный, воздушные потоки самые разнообразные, отсюда и такой перепад температур этой зимой. Конечно, на воздушные потоки огромное влияние оказывают и мегаполисы. Выбросы от промпредприятий поднимаются в атмосферу, изменяют структуру воздушных потоков и распространяются по всему миру вплоть до Арктики рассказал академик.