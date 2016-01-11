В Нижнем Тагиле одна снежная свалка функционирует с нарушением, другая вообще незаконна

Была проверена размещённая на улице Решетникова снеговая свалка, куда свозится снег, собранный с улиц города. Оказалось, что хотя документально все оформлено верно, на практике она функционирует с целой серией нарушений. Свалка не огорожена и никем не охраняется. Кроме этого, отсутствует специальное обустройство свалки, которое бы препятствовало вредному воздействию на почву и грунтовые воды.

Как будто этого мало, удалось выяснить, что южнее производственной площадки, на улице Героев Труда, МУП «Тагилдорстрой» самовольно сваливал грязный снег на участке, совсем для этого не предназначенном.

Природоохранная прокуратура потребовала у Главы города и директора МУП «Тагилдорстрой» устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства и санитарных норм.

Кроме того, в отношении ООО «Тагилдорстрой», Администрации города Нижний Тагил, а также Главы города, начаты дела об административном правонарушении.